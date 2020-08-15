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Общество

В Кара-Кульджинском лесном хозяйстве будут развивать пчеловодство

В Кара-Кульджинском лесном хозяйстве появилась пасека. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, в рамках проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами КР», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом, ведомство передало лесхозу пчеловодческий инвентарь и оборудование на сумму 7 миллионов 337 тысяч 760 сомов.

«Общая территория Кара-Кульджинского лесного хозяйства составляет 74 тысяч 285 гектаров. На ней произрастают многие виды медоносных и лекарственных трав, есть все условия для развития пчеловодства. Кроме того, Кара-Кульджинский район является благоприятным регионом для разведения пчел и заготовки качественной продукции пчеловодства. Эффективное использование этих возможностей, дальнейшее развитие пчеловодства будут способствовать обеспечению населения качественным медом по доступным ценам, что в свою очередь создаст дополнительный источник дохода для лесного хозяйства», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оборудование и инвентарь предоставлены в целях развития пчеловодства в отдаленных горных районах страны для их эффективного применения для опыления сельскохозяйственных и иных культур, а также для создания дополнительных источников дохода для лесных хозяйств Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162585/
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