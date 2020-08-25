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Общество

Браконьер на мушке. В Нарыне открыт экологический контрольно-пропускной пункт

В Нарынской области Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства открыло экологический контрольно-пропускной пункт «Босого». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, при поддержке фонда «Илбирс» пункт оснащен солнечными батареями, дровяной печью, ноутбуком для ввода данных, двумя камерами Go Pro и спутниковым телефоном для экстренной связи.

Ежедневно через экопост «Босого» проезжает более 3 тысяч автомашин. Эти данные включат в базу об автомобилях и людях, посещающих район, которая поможет бороться с незаконной торговлей дикими животными и браконьерством в этом регионе.

В агентстве добавили, что при поддержке фонда в марте 2020-го в ущелье Барскоон Иссык-Кульской области открыт пункт «Чаар-Арча». Здесь установлены две камеры видеонаблюдения, которые работают в режиме реального времени, и у чиновников есть возможность из Бишкека контролировать работу инспекторов экопоста.

До конца 2021 года аналогичные экологические контрольно-пропускные пункты планируется открыть во всех регионах Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163214/
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