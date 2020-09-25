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Общество

Рыболовные сети, пакеты и пластиковые бутылки. Иссык-Куль очистили от мусора

В рамках Всемирного дня чистоты прошла масштабная экологическая акция по очистке озера Иссык-Куль, а также природных парков и заповедников Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, цель акции — привлечь внимание общественности и молодежи к сохранению уникальной экосистемы и биоразнообразия Кыргызстана.

«Сотрудники Дирекции биосферной территории «Иссык-Куль» совместно с ОФ «Чистый Иссык-Куль» провели очистку от мусора дна озера и прибрежной зоны. В мероприятиях приняли участие дайверы — со дна озера в основном достали рыболовные сети, пластиковые бутылки и различные пакеты. Низкая цена сетей и широкая доступность приводят к тому, что рыбаки не убирают их даже после вылова. Брошенные сети представляют опасность для перелетных птиц и других обитателей озера», — отметили в ведомстве.

Собранный мусор частично сдан на вторичную переработку, частично вывезен на санитарно-технический полигон Балыкчи.

«Аналогичные экологические акции прошли во всех природных парках и заповедниках Кыргызстана при строгом соблюдении всех санитарных норм и требований в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Всего в день акции сотрудники ГАООСиЛХ собрали более 100 тысяч килограммов различного мусора и твердых бытовых отходов», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166425/
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