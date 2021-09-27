Минсельхоз предлагает отменить сбор за размещение пасек на пастбищах

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов предлагает отменить сбор за размещение пасек на пастбищах. Соответствующий проект постановления кабинета министров ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, такая мера предлагается для повышения урожайности пастбищ.

«В настоящее время прогрессирует процесс деградации пастбищ, исчезают разновидности трав. Пчелы выполняют опылительную функцию, которая необходима для остановки и предотвращения деградации пастбищ», — отмечается в документе.

В действующем нормативно-правовом акте, добавили в ведомстве, срок бесплатного размещения ограничен одним месяцем. Минсельхоз предлагает это ограничение убрать.