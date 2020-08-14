На закупку СИЗ инфекционной больнице выделили еще 7,4 миллиона сомов

Республиканской клинической инфекционной больнице на закупку СИЗ Фонд обязательного медицинского страхования дополнительно выделил 7 миллионов 400 тысяч сомов. Об этом сообщили в ФОМС.

По его данным, на эти средства РКИБ приобрела 12 тысяч одноразовых комбинезонов и 8 тысяч респираторов.

Всего за 7 месяцев инфекционной больнице ФОМС выделил 102 миллиона 529,2 тысячи сомов. В том числе на заработную плату и отчисления в Социальный фонд — 44 миллиона 172,2 тысячи сомов, приобретение медикаментов и изделий медназначения — 43 миллиона сомов, продукты питания — 5 миллионов 568 тысяч сомов, оплату коммунальных услуг — 8 миллионов 267 тысяч сомов.

В настоящее время в РКИБ развернуто 204 койки для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.