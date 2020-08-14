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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Глава ЦИК напомнила партиям о соблюдении квотирования

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сегодня на платформе общественного диалога на тему «Прозрачность и достоверность выборов — залог доверия и стабильности» заявила, что молодые люди жалуются, что они не видят себя в активе партий и считают — их просто используют.

Глава ЦИК напомнила о молодежной и гендерной квоте, отмечая несовершенство нормы, когда вместо женщины следующим по списку проходит в обязательном порядке мужчина. «Это не способствует гендерному соотношению в 30 процентов, предусмотренному законодательством. Надеюсь, седьмой созыв решит, как исправить этот недочет», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что списки партий должны составить с обязательным соблюдением норм квотирования и опубликовать с партийными программами на сайте ЦИК.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты.

«Мы рекомендуем сократить число делегатов съездов в связи с эпидемиологической ситуацией. Но повторю: это личное дело партий», — подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.

Все документы партии должны подать в ЦИК не позднее 24 августа.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент на 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162503/
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