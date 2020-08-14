Выборы-2020. Жалоб на составленные списки избирателей стало меньше

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила сегодня на платформе общественного диалога на тему «Прозрачность и достоверность выборов — залог доверия и стабильности», что жалоб на составленные списки избирателей стало меньше.

По ее словам, число голосующих по сравнению с 2017 годом увеличилось на 400 тысяч человек. А из тех, кому исполнилось 18 лет и старше, 500 тысяч не сдали биометрические данные.

«В целом достоверность выборов стала возможна именно благодаря биометрии. Я горжусь, что в 2017 году выборы были названы подлинно конкурентными. Достоверность позволила проводить в Кыргызстане мирные выборы», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Даже подкуп, его активизация стали следствием достоверности подсчета голосов. Нуржан Шайлдабекова

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.