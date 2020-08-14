Выборы-2020. Мигрантам могут разрешить помогать партиям через транзитные счета

Член ЦИК Атыр Абдрахматова, она же представляет контрольно-ревизионную группу в ведомстве, рассказала 24.kg, как избиратели могут помочь партиям деньгами.

По ее словам, нужно прийти в отделение любого банка с паспортом, назвать счет избирательного фонда политической партии, дать согласие на раскрытие своих персональных данных как пожертвователя и перечислить деньги.

«В век бурного развития в стране цифровизации каждый гражданин, кто имеет свой личный расчетный либо карточный сомовый счет в банке, может воспользоваться услугой интернет-банкинга. Учитывая, что при открытии счета в банке вы уже предоставили им все данные о себе (адрес места жительства, паспортные данные), указание которых требует также избирательное законодательство, вам остается в окошке «комментарий» либо «назначение платежа» обязательно ввести свое согласие на обнародование ваших реквизитов», — подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Опубликование фамилии, имени, отчества вносителя денег в избирательный фонд партии — это новшество, введенное Центризбиркомом в этом году в рамках инициативы «Открытое правительство». Атыр Абдрахматова

Она добавила, что счет в банке гражданина должен подлежать идентификации с ним и быть сомовым, так как по законодательству запрещено финансировать избирательную кампанию партии анонимно, иностранным гражданам либо вкладывать средства в иностранной валюте.

«Кроме того, контрольно-ревизионная группа ЦИК прорабатывает вопрос по возможности перевода денег в избирательные фонды партий через транзитные счета банков нашими гражданами из-за рубежа», — сказала Атыр Абдрахматова.

Срок внесения избирательного залога в 5 миллионов сомов истекает 24 августа.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.