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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии могут проводить съезды с участием более 50 человек

Партии могут, если хотят, проводить съезды с участием более 50 человек. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, требованием остается — соблюдение дистанции 1,5 метра при рассадке делегатов и присутствующие должны быть в масках. «Но ЦИК не может и не должна следить за тем, соблюдают ли участники съездов санитарные нормы. Тем более что Центризбирком не уполномочен придумывать за партии, как им организовывать свои собрания. Мы же не мешаем партийным лидерам проявить креатив, но почему мы должны за них думать?» — недоумевает Гульнара Джурабаева.

Напомним, агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162245/
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