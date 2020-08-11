Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему

Юрист Наталья Котик, представляющая интересы журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева, помещенного накануне в СИЗО ГКНБ по решению Первомайского районного суда Бишкека, пояснила 24.kg, почему ее подзащитный не будет депортирован в сопредельное государство.

По ее словам, заявление о предоставлении ему статуса беженца принято к рассмотрению Верховным комиссариатом и Госслужбой по делам миграции. «Процедура может занять до полугода. В течение этого периода Абдуллаев не может быть выслан в сопредельное государство. В следственном изоляторе он будет находиться до 8 сентября, а потом должен быть отпущен», — отметила Наталья Котик.

Юрист добавила, что держать его дольше в заключении незаконно, поскольку он гражданин другой страны и претендует на статус беженца.

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«Если ему откажут в предоставлении статуса, то мы обжалуем это решение», — пояснила юрист.

На родине узбекистанца обвиняют по статьям 158 (посягательство на президента Республики Узбекистан) и 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса РУз.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана.