19:51
USD 77.42
EUR 91.14
RUB 1.05
Общество

Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему

Юрист Наталья Котик, представляющая интересы журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева, помещенного накануне в СИЗО ГКНБ по решению Первомайского районного суда Бишкека, пояснила 24.kg, почему ее подзащитный не будет депортирован в сопредельное государство.

По ее словам, заявление о предоставлении ему статуса беженца принято к рассмотрению Верховным комиссариатом и Госслужбой по делам миграции. «Процедура может занять до полугода. В течение этого периода Абдуллаев не может быть выслан в сопредельное государство. В следственном изоляторе он будет находиться до 8 сентября, а потом должен быть отпущен», — отметила Наталья Котик.

Юрист добавила, что держать его дольше в заключении незаконно, поскольку он гражданин другой страны и претендует на статус беженца.

Читайте по теме
Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда

«Если ему откажут в предоставлении статуса, то мы обжалуем это решение», — пояснила юрист.

На родине узбекистанца обвиняют по статьям 158 (посягательство на президента Республики Узбекистан) и 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса РУз.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162200/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда
Журналиста из Узбекистана заключили под стражу в СИЗО ГКНБ
Журналист из Узбекистана рассказал, за что его задержали в Бишкеке
Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура
Задержание узбекистанца Бобомурода Абдуллаева: комментарий пресс-центра ГКНБ
Дело Текебаева. Медиаэксперты требуют наказать виновных в нарушении прав СМИ
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Телевидение aitv: от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц
Компания MegaCom готова к&nbsp;запуску проекта &laquo;Электронный дневник&raquo; Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
11 августа, вторник
19:40
Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясня...
19:29
Встреча Даниила Урицкого с Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси
19:20
Акварель против COVID-19. В галерее «Дубовый парк» открывается выставка
19:11
Выборы-2020. Партии могут проводить съезды с участием более 50 человек
19:00
Цифра дня. 63 тысячи 97 преступлений зарегистрировали в Кыргызстане за полгода