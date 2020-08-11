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Общество

Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева. Он будет находиться под стражей весь срок следствия — до 8 сентября.

Вчера после завершения судебного заседания Бобомурода Абдуллаева этапировали в СИЗО ГКНБ.

На родине узбекистанца обвиняют по статьям 158 (посягательство на президента Республики Узбекистан) и 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан) Уголовного кодекса РУз.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162145/
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