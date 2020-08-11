В Кыргызстане запустили горячую линию по психологической помощи пожилым

В Кыргызстане запустили горячую линию для оказания психологической помощи пожилым людям. Об этом сообщили в Ресурсном центре для пожилых людей.

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Уточняется, что горячую телефонную линию открыли для малоимущих пожилых людей, которые в период пандемии коронавируса столкнулись с психологическими трудностями.

«Программу запустили в рамках партнерского проекта по оказанию помощи наиболее уязвимым пожилым гражданам Кыргызстана при финансовой поддержке посольства Швейцарии в КР», — проинформировали в организации.

Звонить можно по номерам: 0559600687 (Ширин); 0990222503 (Алина); 0990222340 (Айнурайым).