В Кыргызстане еще у восьми медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали восемь случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразился 1 медик, в Оше — 1, в Ошской области — 1, Чуйской — 4.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением 8 медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции выписали с выздоровлением еще 26 медицинских работников.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 967 медиков, выздоровели — 2 тысячи 212.