Всего четыре школы в Бишкеке получили за год акты на земельные участки

В Бишкеке у 16 школ нет правоустанавливающих документов на земельные участки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В муниципалитете заверяют, что активно работают над возвращением земельных участков образовательных организаций. Но за год документы удалось оформить только четырем школам.

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В сентябре 2019 года начальник управления муниципального имущества (УМИ) Нурдин Тынаев отчитывался, что госакты на земельные участки есть у 89 школ из 109 (в это число входят также центры детского творчества, вечерние и вспомогательные учебные заведения). На август 2020-го, по данным отдела ведения реестра УМИ, документы оформлены уже у 93 школ. Среди дошкольных организаций госакты есть у 60 из 87. В мэрии отметили, что 17 проектов постановления находятся на согласовании.

«В ходе проведения инвентаризации рабочая комиссия выявила 16 нарушений по школам и одно — по детскому саду. Материалы по фактам «захвата» переданы для устранения в управления земельных ресурсов и землепользования и строительства», — отметили в муниципалитете.

В мэрии объяснили, что управление муниципального имущества оформляет акты бессрочного пользования в Бишкекском городском управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество только после предоставления управлением земельных ресурсов постановлений мэрии Бишкека об отводе земельных участков под объекты социальной инфраструктуры.