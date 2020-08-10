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Общество

В гимназии Бишкека учеников со слабой успеваемостью просят уйти

В школе-гимназии № 17 родителей заставляют забрать детей со слабой успеваемостью после 9-го класса. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Предлагают перейти в другие школы или колледжи, даже несмотря на то что ребенок с 1-го класса учится в этой гимназии. Они ссылаются на устав школы, что учебное заведение не обязано давать ребенку среднее образование», — отметил он.

Начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева ответила, что данное решение незаконно.

«Я переговорила с директором школы. Объяснила, что это противоречит действующему законодательству, у нас нет такого правила, чтобы после 9-го класса, если ученик плохо учится, имеет тройки, он покидал школу. Дети, которые хотят остаться, смогут продолжить обучение в гимназии. Устав учебного заведения не может стоять выше законодательства», — отметила Эльмира Иманалиева.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162101/
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