В Бишкеке 11 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 18, улица Патриса Лумумбы, 64;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (5-8-я улицы), «Колмо» (улицы Тынчтык, Дастан, Сейил, Тендик, Илим, Максат, Жеткинчек).
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
- отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее
У кого намечается той
Мирбек Атабеков
Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.
Жан Воинов
Родился 11 августа 1996 года. Танцор.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Сабырбек Джумабеков
Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.
Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.
Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.