В Бишкеке 11 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 18, улица Патриса Лумумбы, 64;

9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (5-8-я улицы), «Колмо» (улицы Тынчтык, Дастан, Сейил, Тендик, Илим, Максат, Жеткинчек).

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Жан Воинов

Родился 11 августа 1996 года. Танцор.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Сабырбек Джумабеков

Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.

Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.