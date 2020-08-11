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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 5 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 18, улица Патриса Лумумбы, 64;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (5-8-я улицы), «Колмо» (улицы Тынчтык, Дастан, Сейил, Тендик, Илим, Максат, Жеткинчек).

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Мирбек Атабеков

Родился 11 августа 1986 года в Таласской области. Певец.

Жан Воинов

Родился 11 августа 1996 года. Танцор.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Сабырбек Джумабеков

Родился 11 августа 1964 года в Таласской области. Доктор медицинских наук, профессор.

Возглавляет Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Автор более 375 научных трудов, 64 изобретений и рационализаторских предложений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162098/
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