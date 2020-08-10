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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Жители села Жаны-Жер купили местной больнице карету скорой помощи

Жители села Жаны-Жер Сокулукского района купили местной больнице карету скорой помощи. Об этом 24.kg сообщил председатель местного айыльного кенеша Аскар Бердигулов.

По его словам, прежняя машина скорой помощи была старой, часто ломалась и не успевала обслуживать население в четырех айыл окмоту, в котором проживают около 35-40 тысяч человек.

«Поэтому я инициировал сбор средств на машину скорой помощи. Идею поддержали местные депутаты. Они собрали 90 тысяч сомов, местное население, различные сообщества, диаспоры собрали 646 тысяч сомов. Так мы купили карету для скорой», — рассказал Аскар Бердигулов.

Он добавил, что мигранты, находящиеся за границей, тоже помогли деньгами. «Жители села Жаны-Жер, работающие в Москве, передали 100 тысяч сомов, а бывший сельчанин, ныне проживающий в США, купил за свой счет два кислородных концентратора», — резюмировал председатель местного айыльного кенеша Аскар Бердигулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162075/
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