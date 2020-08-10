В Бишкеке возобновили ремонт дороги на улице Чокморова

В Бишкеке возобновился ремонт на участке улицы Чокморова между улицами Турусбекова и Уметалиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на объекте работает подрядная стройкомпания «ЧуПрокси». Здесь будет новое асфальтовое покрытие с обустройством тротуара.

«Работы были временно приостановлены в связи с кончиной от пневмонии директора компании М.Исраилова. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам, мы скорбим вместе с вами», — отметили в муниципалитете.

По линии муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» в этом году будут отремонтированы 13 улиц.