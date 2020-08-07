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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК уточнили, как надо перечислять партиям деньги

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов объяснил 24.kg, через какие приложения желающие помочь партиям деньгами не могут делать перечисления.

По его словам, политическим организациям запрещается принимать средства от анонимов. «То есть если вы направляете деньги на спецсчет партии в банки «Айыл Банк» или «РСК», но приложение, через которое вы это делаете, не отображает ваши данные, то такой вклад политорганизация использовать не может. Он будет считаться анонимным», — пояснил замглавы Центризбиркома.

ЦИК напоминает, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования. Ни одна партия с датой проведения собрания еще не определилась.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161918/
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