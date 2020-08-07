На Иссык-Куле будут закрывать пансионаты за нарушение санитарных норм

Если в пансионатах и зонах отдыха на побережье не будут соблюдать санитарные правила, их будут закрывать. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

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По его словам, он уже дал задание соответствующим лицам проверить соблюдение предписаний по всему региону.

«Всю следующую неделю будут идти проверки. Если руководство пансионатов не обеспечит безопасность для отдыхающих, в том числе на пляжах, их будут штрафовать. Если и штрафы не помогут, придется принудительно приостанавливать деятельность пансионатов и домов отдыха», — проинформировал чиновник.

Ранее 24.kg сообщало, что на популярных пляжах Иссык-Кульской области отдыхающие не соблюдают санитарные нормы и социальную дистанцию. На многих из них царит антисанитария, нет ни службы безопасности, ни ответственных за уборку.