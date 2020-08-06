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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020 будут отслеживать местные наблюдатели. Кто они?

Ход голосования и процесс подготовки к парламентским выборам будут отслеживать местные наблюдатели. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции главы организаций, которые будут проводить мониторинг избирательной кампании-2020.

По словам исполнительного директора ассоциации «Таза шайлоо» Эдира Бова, представители 18 неправительственных и общественных организаций будут следить за подготовкой к выборам со стороны ЦИК и органов государственной власти.

«Мы будем следить за процессом формирования списков избирателей, образовательными мероприятиями, а также коммуникационными встречами и экспертными обсуждениями по итогам голосования и результатам выборов», — отметил он.

Эдир Бова добавил, что в день голосования предполагается направить около 100 краткосрочных наблюдателей на избирательные участки, в том числе и в регионах.

«Представители агентства социальных технологий будут следить за соблюдением конституционных гарантий и требований международных обязательств по обеспечению равных избирательных прав и возможностей для мужчин и женщин и недопущения гендерной дискриминации в политической сфере», — рассказала координатор программ Бактыгуль Исланбекова.

Члены Центра медиаразвития будут следить, как работают СМИ — насколько они объективны в освещении выборов и подготовки к ним.

Директор общественного фонда «Эгль» Чолпон Омурканова добавила, что эксперты также оценят соответствие парламентских выборов 2020 года национальному законодательству и международным стандартам. Особое внимание будет уделено избирательным правам людей с ограниченными возможностями здоровья.

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161755/
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