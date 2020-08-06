Две недели на курс. Как обучают врачей других специальностей лечению COVID-19

Врачи других профилей в течение двухнедельной программы обучения изучают алгоритм ведения пациентов с тяжелыми формами COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По их данным, обучение проводит Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Уролог Акылбек Сатыбаев, прошедший краткосрочный теоретический и практический курсы обучения, в ближайшие дни готовится приступить к работе в красной зоне Национального госпиталя.

«Обучение проводится непрерывно. В этот раз мы узнали, как подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и концентратору кислорода. Самое главное — это безопасность врача. Поэтому нас ознакомили с правилами одевания, использования и снятия средств индивидуальной защиты», — сказал Акылбек Сатыбаев.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации института переподготовки и повышения квалификации Айке Молдоташова отметила, что, конечно, невозможно подготовить высококлассного специалиста по лечению COVID-19 за две недели. Но лечение коронавирусной инфекции — это командная работа, и вновь обученным врачам в красной зоне будут помогать опытные реаниматологи и анестезиологи.

«За первые две недели обучено 66 врачей смежных специальностей. В настоящее время проходят обучение еще 70 специалистов. Если начнется вторая волна COVID-19, дефицит кадров восполнят вновь обученные специалисты», — сказала Айке Молдоташова.

Проректор вуза Таалайбек Тургунбаев отметил, что институт проводит дистанционные и выездные курсы обучения по вопросам профилактики, диагностики и лечения, мер безопасности и инфекционного контроля с момента завоза и регистрации коронавирусной инфекции в Кыргызстане.

По его словам, с февраля до 30 июля 2020 года обучение прошли 18 тысяч 437 специалистов, в том числе дистанционно — 10 тысяч 931. По вопросам инфекционного контроля и использования СИЗ обучено 7 тысяч 506 медработников, по экспресс-тестированию и ПЦР-исследованию — 403 специалиста. Кроме того, ускоренный курс «Основы ПЦР-диагностики при COVID-19» прошли 50 человек. Дистанционные курсы обучения переподготовки санитарных врачей — 68 медработников. По вопросам реаниматологии при тяжелых формах COVID-19 и внебольничной пневмонии обучены 66 врачей.