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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Самый большой процент избирателей приходится на Ошскую область

ЦИК начала подсчет избирателей. Данные появились на госпортале www.tizme.gov.kg.

Уточняется, что по предварительному списку самое большое число избирателей — 20,44 процента голосующих — приходится на Ошскую область. А самое маленькое на Таласскую — 4,52 процента. В Чуйской области — 16,6 процента от общего списка избирателей, в Иссык-Кульской — 8,83, в Джалал-Абадской — 18,61, в Баткенской — 8,43 и в Нарынской — 5,88 процента.

Уточняется, что до 19 сентября кыргызстанцы могут проверить себя в списках и направить заявление в УИК.

В Кыргызстане 3 миллиона 429 избирателей. Сверка продолжается. С 26 июля предварительный перечень появился на сайте ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за предоставление о себе в УИК заведомо ложных сведений гражданину грозит штраф 3 тысячи сомов.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161728/
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