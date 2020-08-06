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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Иссык-Кульской области возобновили пассажирские перевозки

В Иссык-Кульской области возобновили межрайонные и межрегиональные пассажироперевозки. Об этом сообщили в полпредстве области.

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По его информации, решение приняли на заседании областного оперативного штаба.

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев отметил, что будут вводиться жесткие правила к водителям и компаниям, занимающимся пассажироперевозками.

«Соответствующие структуры будут осуществлять проверку автобусов и маршрутных такси, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры», — сказал глава области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161713/
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