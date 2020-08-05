Мигрант из Москвы и меценат установили в стационаре Оша кислородную станцию

В городе Оше при поддержке мецената и трудового мигранта из Москвы в одном из стационаров установили кислородную станцию на 50 койко-мест. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, станцию установили в Ошском колледже Исламского университета Кыргызстана с помощью общественного деятеля и мецената Абдышукура Джураева и трудового мигранта из Москвы Нуриддина Исмаилова.

«На встрече с мэром Оша Таалайбеком Сарыбашевым меценат отметил, что скоро установят еще одну кислородную станцию на 10 койко-мест в стационаре, расположенном в медресе микрорайона «Южный», — рассказали в мэрии.