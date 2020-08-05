Минфин рассказал, сколько потрачено с бюджета на борьбу с COVID-19

Из республиканского бюджета на борьбу с COVID-19 потрачено 2 миллиарда 569 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов КР Абдыбалы тегин Суеркул.

По его словам, на расходы Минздрава выделено 488,2 миллиона сомов, ФОМС — 600,9 миллиона сомов, правоохранительным органам — 566 миллионов, МЧС — 208,9 миллиона, Фонду Госрезерва — 470 миллионов, МИД — 157,2 миллиона, Минтрансу — 1 миллион, полномочным представительствам в областях направлено 27,7 миллиона сомов.

Отметим, на борьбу с COVID-19 в основном направляются средства, полученные от доноров.