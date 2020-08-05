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Общество

МВД получило от Программного офиса ОБСЕ спецавтомобили

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал МВД современные спецавтомобили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам исполняющего обязанности главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Сергея Сизова, машины и оборудование приобретены в целях укрепления и совершенствования материально-технической базы и поддержки правоохранительной деятельности.

Уточняется, что Министерство внутренних дел получило на баланс два грузовых автомобиля «ГАЗ 3302-1450» (транспортное средство для перевозки заключенных), три микроавтобуса марки «Газ Соболь» (передвижные приемные милиции) и иное необходимое оборудование. Авто будут направлены в разные подразделения ОВД.

Машины оснащены современными приборами, в том числе устройствами, определяющими местоположение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161636/
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