МВД получило от Программного офиса ОБСЕ спецавтомобили

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал МВД современные спецавтомобили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По словам исполняющего обязанности главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Сергея Сизова, машины и оборудование приобретены в целях укрепления и совершенствования материально-технической базы и поддержки правоохранительной деятельности.

Уточняется, что Министерство внутренних дел получило на баланс два грузовых автомобиля «ГАЗ 3302-1450» (транспортное средство для перевозки заключенных), три микроавтобуса марки «Газ Соболь» (передвижные приемные милиции) и иное необходимое оборудование. Авто будут направлены в разные подразделения ОВД.

Машины оснащены современными приборами, в том числе устройствами, определяющими местоположение.