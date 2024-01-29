Россия передала машины Службе по борьбе с наркотиками Кыргызстана

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в передаче автотранспортных средств Министерству внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что борьба с незаконным распространением наркотиков является задачей не только правоохранительных органов, но и всего общества в целом. Он поблагодарил правительство России в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Николая Удовиченко.

«Благодаря данной помощи у сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков повысится потенциал и технические возможности», — сказал он.

Глава кабмина также рассказал об экономических итогах развития республики за последние годы.