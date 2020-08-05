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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Список избирателей на портале «Тизме» будет обновляться постоянно

Список избирателей на сайте «Тизме» будет обновляться регулярно, а не только перед выборами. Об этом на информационной онлайн-сессии сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что предварительный список формируется путем автоматической выгрузки из Единого государственного реестра населения из граждан, достигших 18 лет и сдавших биометрику.

«Уточнение списка проходит из двух источников. Первый — актуализация данных из реестра. Включаются лица, достигшие 18 лет, сдавшие биометрические данные, исключаются умершие, вышедшие из гражданства и так далее. Второй — гражданин может обратиться с заявлением в случае обнаружения им ошибки в данных или при желании голосовать на другом избирательном участке за 15 дней до дня выборов», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Председатель ЦИК отметила, что гражданин может обратиться с заявлением как лично в участковые избирательные комисии, так и через кабинет избирателя на портале «Тизме». Но это возможно, если у него есть цифровая электронная подпись или карт-ридер для считывания биометрических данных с паспортов.

«Учитывая, что цифровая электронная подпись в Кыргызстане не сильно распространена, Госкомитет по информационным технологиям внес предложение сделать ее безвозмездной, готовится соответствующее постановление», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161623/
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