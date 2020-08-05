Выборы-2020. Избирателей считают по областям

ЦИК начала подсчет избирателей. Данные появились на госпортале www.tizme.gov.kg.

Указано, что в Иссык-Кульской области 248 участковых комиссий, а избирателей — 302 тысячи 845 человек, что составляет 8,83 процента от общего списка избирателей по стране.

Уточняется, что до 19 сентября кыргызстанцы могут проверить себя в списках и направить заявление в УИК.

В Кыргызстане 3 миллиона 429 избирателей. Сверка продолжается. С 26 июля предварительный перечень появился на сайте ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за предоставление о себе в УИК заведомо ложных сведений гражданину грозит штраф 3 тысячи сомов.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.