В Караколе временно законсервировали дневной стационар «Ата-Кенч»

В городе Караколе временно законсервировали дневной стационар «Ата-Кенч». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, решение приняли на очередном заседании городского штаба. Анализ показал, что за прошедшую неделю зафиксирован спад поступающих пациентов в дневные стационары Каракола.

«Мы видим, как в городе число поступающих пациентов идет к минимуму, но мы должны быть готовы к любым сценариям», — сказал мэр города Адыл Каниметов.