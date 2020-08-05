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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Деньги от анонимов поступают для партии «Бутун Кыргызстан». У ЦИК есть вопросы

У членов рабочей группы ЦИК возникли вопросы в связи с перечислением денежных средств на поддержку партии «Бутун Кыргызстан». Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева объяснила 24.kg, в чем суть претензий.

По ее словам, стало известно, что партия Адахана Мадумарова получает финансы от анонимных вкладчиков через приложение «Элсом».

Напомним, согласно избирательному законодательству, все финансы должны аккумулироваться только на специальном счете партии — участнике выборной гонки.

Партия «Бутун Кыргызстан» пока не открыла спецсчет в двух установленных ЦИК банках — ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Принимать пожертвования от анонимов партиям запрещает закон.

«То есть вы можете перечислить деньги и через «Элсом», но только на спецсчет, открытый политической организацией в одном из уполномоченных ЦИК банке. Сделать это могут только граждане Кыргызстана. От иностранцев или зарубежных компаний принимать денежные вклады партиям запрещается», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Представители «Бутун Кыргызстана» заявляют, что избирательный фонд, сформированный на базе «Элсом», не имеет к партии отношения. Кто его открыл, в партии тоже якобы не знают.

Гульнара Джурабаева рассказала, что в Сети запущен ролик, в котором призывают перечислять средства именно на этот расчетный счет «Элсом» для помощи «Бутун Кыргызстану».

ЦИК обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить, что это за счет, кем он открыт.

Гульнара Джурабаева считает, что информация о несанкционированном партией сборе денег расценивается как преждевременная агитация.

Отметим, что агитационная кампания начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. Список партий, которые войдут в избирательный бюллетень, ЦИК объявит 3 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161594/
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