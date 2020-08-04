На реабилитацию на Иссык-Куль отправили 54 медика из Бишкека

Сегодня 54 медработника из Бишкека отправились на реабилитационный отдых в пансионат «Дилором». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По ее данным, в группу вошли сотрудники Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения, центров семейной медицины № 4 и 13, Республиканского центра психического здоровья, Национального госпиталя, Клинического родильного дома № 2, Национального центра онкологии и гематологии, Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Медики, которые теперь могут отдохнуть, работали в красных зонах, перенесли COVID-19 и пневмонию.