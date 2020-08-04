Оператор «Безопасного города», уснувший на рабочем месте, уволен

Водитель-оператор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», уснувший на рабочем месте, уволен. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее данным, обслуживание и установку передвижных АПК «Безопасного города» и режим работы операторов осуществляет ОсОО «Вега Оперейтинг компании», в которой работал уснувший водитель-оператор. По информации этой компании, водитель-оператор Д.у.Э. уволен за нарушение трудового соглашения.

«Мы лишь обрабатываем данные, поступающие в центр мониторинга. Деятельность операторов «Вега» не относится к ГУОБДД, соответственно, он не является его сотрудником», — подчеркнули в ГУОБДД.