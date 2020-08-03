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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК до 3 сентября зарегистрирует списки кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрирует партийные списки кандидатов в депутаты до 3 сентября. Решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Уточняется, что документы, включая справку из банка об открытии избирательного фонда и залог в 5 миллионов сомов, необходимо представить до 24 августа. А сам этап выдвижения претендентов на мандаты завершается 20 августа.

Кроме того, 3 октября — объявлен Днем голосования вне помещения. Проголосовать смогут те, кто 4-го не придет на участок по состоянию здоровья или кто находится на домашнем карантине. Заявление надо подать до 1 октября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161503/
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