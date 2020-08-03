В городе Ош временно закрылся дневной стационар в школе имени Алишера Навои

В Оше временно закрылся дневной стационар, который расположен в здании школы имени Алишера Навои. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, стационар закрыли из-за того, что обращающихся горожан за медицинской помощью стало гораздо меньше.

«Просим граждан, несмотря ни на что, соблюдать санитарные правила и носить маски», — сказали в муниципалитете.

Напомним, в Бишкеке три стационара также временно законсервировали, потому что нет пациентов. Закрыты дневная лечебница на базе школы «Сейтек» и ночная в ресторане «Салтанат» (Октябрьский район) и стационар в школе № 95 в микрорайоне «Джал».