Следствие по остальным делам, где фигурирует Алмазбек Атамбаев, не проводится

Следствие по уголовным делам, в которых фигурирует бывший президент Алмазбек Атамбаев, еще не проводится. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, всего его подзащитному вручили 14 уведомлений о подозрении. Выделен также в отдельное производство эпизод о строительстве школы в новостройке «Калыс-Ордо».

Уточняется, что в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. Однако, как отмечает Сергей Слесарев, следственные мероприятия по ним по непонятной причине не проводятся.

Только по двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.