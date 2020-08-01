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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии интересуются, как проводить съезды с 50 участниками

ЦИК продолжает проводить обучающие семинары для политорганизаций, заявивших об участии в выборах. Тренинги проводятся в формате видеоконференций через приложение Zoom.

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Отметим, что в связи с пандемией коронавируса Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов и республиканский штаб рекомендуют ограничить число участников предстоящих съездов. 

Представители партии «Ордо» поинтересовались, в каком нормативно-правовом акте указано, что нельзя собираться свыше 50 человек. Члены ЦИК пояснили — это рекомендация республиканского штаба. Участники от политобъединения «Мекен ынтымагы» спросили, как утверждать список кандидатов из 120 человек, если на съезде могут присутствовать только 50. В Центризбиркоме посоветовали провести форум виртуально. 

Напомним, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161339/
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