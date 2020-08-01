Выборы-2020. Почему не голосуют мигранты

В день выборов в парламент 4 октября кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, смогут реализовать свое конституционное право на 44 избирательных участках. Два дополнительных созданы в Риме и Париже.
Составлен предварительный список избирателей, которые будут голосовать за границей. В него вошли 13 тысяч человек.
Все они проживают в разных странах мира. Уточняется, что посчитали тех, кто состоит на консульском учете и сдал биометрику.
На выборах президента в 2017 году из включенных в списки проголосовали только 5 тысяч соотечественников. Эксперты сомневаются, что в этот раз мигранты будут активнее.
Без лишней волокитыС начала весны, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, государства одно за другим закрывали небо и наземные пути сообщения. Параллельно встал вопрос, как возвращать соотечественников на родину. Многие потеряли работу, а значит, и средства к существованию. Все они хотят вернуться в Кыргызстан.
По предварительным данным МИД, за этот период домой из разных стран прибыли около 14 тысяч наших сограждан.
Сколько остались за границей — подсчет еще ведется.
«Напомню, что избиратели, которые проживают или в день голосования будут находиться за пределами КР, не вставшие на консульский учет, вправе подать заявление о намерении голосовать по избирательному адресу места проживания или пребывания по форме № 2. Сделать это необходимо не позднее 15 календарных дней до дня голосования, до 20 сентября», — пояснил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
При этом загранучреждение Кыргызстана при поступлении заявления регистрирует избирателя как вставшего на временный консульский учет.
Абдыжапар Бекматов отметил, что не нужно сдавать консульские сборы согласно принятым поправкам в избирательное законодательство.
Обойтись без волокиты обещают и в дипломатических миссиях. Главное, чтобы люди пришли в установленный законом срок и встали на учет.
С 16 июля предварительный список избирателей размещен на портале «Тизме» (tizme.gov.kg), а с 26 июля — вывешен на избирательных участках для ознакомления.
Но ни в ЦИК, ни в посольствах за границей иллюзиями себя не тешат: мигранты традиционно самый пассивный электорат. Причина нежелания участвовать в выборах — бюрократические проволочки. Ранее обсуждали норму о том, что вставать на консульский учет, временный или постоянный, для возможности проголосовать вообще не потребуется. Достаточно будет сдать биометрические данные и предъявить паспорт. Но депутаты на этот шаг так и не решились. В итоге консульский учет остался.
Экономия в разумных пределахНа голосование за рубежом ЦИК планирует потратить 10 миллионов сомов. Уточняется, что расходы на служебные поездки составят 4 миллиона сомов, услуги связи обойдутся в 500 тысяч, а транспорт — 300 тысяч.
Кроме того, на участки будут завезены маски для избирателей, санитайзеры, бесконтактные термометры и респираторы с перчатками для членов УИК. Мигрантам, как и голосующим у себя на родине кыргызстанцам, надлежит прийти на участок, созданный на базе консульства или посольства, в маске и обязательно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в очереди к кабинке для голосования.
Но алгоритма, как обезопасить себя и не заразиться, ни в ЦИК, ни в Минздраве до сих пор нет.
Центризбирком рекомендует соотечественникам во избежание хождений по инстанциям направить электронную заявку на включение в список избирателей. Эта опция на сайте избирательной комиссии, правда, пока в нерабочем состоянии. Обещают запустить на днях.
Чисто технические неудобстваЭксперты отмечают, что подавляющее большинство мигрантов не ходит на выборы, потому как не состоит на учете. В итоге их голоса пропадают.
Представители кыргызстанских диаспор за рубежом неоднократно предлагали организовать для соотечественников, живущих далеко от дипмиссии, где располагается участок, онлайн-голосование. В ЦИК отказались от этой идеи, указав на то, что такой формат не предусмотрен законодательством.
«Вот поэтому мигранты и не голосуют. Представьте, к примеру, вы учитесь или работаете в США где-нибудь на западном побережье Калифорнии, а посольство Кыргызстана располагается в Вашингтоне, что на восточном побережье. Полетите вы в другую часть страны, чтобы опустить в урну бюллетень? Конечно же, нет. И так же в других странах», — пояснил политолог Шерадил Бактыгул.
В России вы живете в городе Гусь Хрустальный, а чтобы проголосовать, нужно ехать в Екатеринбург. Поедете? Нет. То есть все упирается в чисто технические неудобства.Шерадил Бактыгул
Проявят ли себя мигранты активно на этих выборах — вопрос открытый. Аналитики склоняются к мнению, что кампанию-2020 находящиеся в других странах кыргызстанцы просто проигнорируют.
Причина проста — экономический кризис из-за коронавируса практически затронул всех, люди раздражены, они лишились работы, у многих COVID-19 заразил членов семьи. Эти факторы не располагают к осознанному выбору и не способствуют стремлению исполнить свой гражданский долг.