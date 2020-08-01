Выборы-2020. Почему не голосуют мигранты

В день выборов в парламент 4 октября кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, смогут реализовать свое конституционное право на 44 избирательных участках. Два дополнительных созданы в Риме и Париже.

Составлен предварительный список избирателей, которые будут голосовать за границей. В него вошли 13 тысяч человек.

Все они проживают в разных странах мира. Уточняется, что посчитали тех, кто состоит на консульском учете и сдал биометрику.

На выборах президента в 2017 году из включенных в списки проголосовали только 5 тысяч соотечественников. Эксперты сомневаются, что в этот раз мигранты будут активнее.

Без лишней волокиты

По предварительным данным МИД, за этот период домой из разных стран прибыли около 14 тысяч наших сограждан.

С начала весны, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, государства одно за другим закрывали небо и наземные пути сообщения. Параллельно встал вопрос, как возвращать соотечественников на родину. Многие потеряли работу, а значит, и средства к существованию. Все они хотят вернуться в Кыргызстан.

Сколько остались за границей — подсчет еще ведется.

«Напомню, что избиратели, которые проживают или в день голосования будут находиться за пределами КР, не вставшие на консульский учет, вправе подать заявление о намерении голосовать по избирательному адресу места проживания или пребывания по форме № 2. Сделать это необходимо не позднее 15 календарных дней до дня голосования, до 20 сентября», — пояснил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

При этом загранучреждение Кыргызстана при поступлении заявления регистрирует избирателя как вставшего на временный консульский учет.

Читайте по теме Выборы-2020. Как избиратели за рубежом могут проверить себя в списках

Абдыжапар Бекматов отметил, что не нужно сдавать консульские сборы согласно принятым поправкам в избирательное законодательство.

Обойтись без волокиты обещают и в дипломатических миссиях. Главное, чтобы люди пришли в установленный законом срок и встали на учет.

С 16 июля предварительный список избирателей размещен на портале «Тизме» (tizme.gov.kg), а с 26 июля — вывешен на избирательных участках для ознакомления.

Но ни в ЦИК, ни в посольствах за границей иллюзиями себя не тешат: мигранты традиционно самый пассивный электорат. Причина нежелания участвовать в выборах — бюрократические проволочки. Ранее обсуждали норму о том, что вставать на консульский учет, временный или постоянный, для возможности проголосовать вообще не потребуется. Достаточно будет сдать биометрические данные и предъявить паспорт. Но депутаты на этот шаг так и не решились. В итоге консульский учет остался.

Экономия в разумных пределах

На голосование за рубежом ЦИК планирует потратить 10 миллионов сомов . Уточняется, что расходы на служебные поездки составят 4 миллиона сомов, услуги связи обойдутся в 500 тысяч, а транспорт — 300 тысяч.

Кроме того, на участки будут завезены маски для избирателей, санитайзеры, бесконтактные термометры и респираторы с перчатками для членов УИК. Мигрантам, как и голосующим у себя на родине кыргызстанцам, надлежит прийти на участок, созданный на базе консульства или посольства, в маске и обязательно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в очереди к кабинке для голосования.

Но алгоритма, как обезопасить себя и не заразиться, ни в ЦИК, ни в Минздраве до сих пор нет.

Центризбирком рекомендует соотечественникам во избежание хождений по инстанциям направить электронную заявку на включение в список избирателей. Эта опция на сайте избирательной комиссии, правда, пока в нерабочем состоянии. Обещают запустить на днях.

Чисто технические неудобства

Эксперты отмечают, что подавляющее большинство мигрантов не ходит на выборы, потому как не состоит на учете. В итоге их голоса пропадают.

Представители кыргызстанских диаспор за рубежом неоднократно предлагали организовать для соотечественников, живущих далеко от дипмиссии, где располагается участок, онлайн-голосование. В ЦИК отказались от этой идеи, указав на то, что такой формат не предусмотрен законодательством.

«Вот поэтому мигранты и не голосуют. Представьте, к примеру, вы учитесь или работаете в США где-нибудь на западном побережье Калифорнии, а посольство Кыргызстана располагается в Вашингтоне, что на восточном побережье. Полетите вы в другую часть страны, чтобы опустить в урну бюллетень? Конечно же, нет. И так же в других странах», — пояснил политолог Шерадил Бактыгул.

В России вы живете в городе Гусь Хрустальный, а чтобы проголосовать, нужно ехать в Екатеринбург. Поедете? Нет. То есть все упирается в чисто технические неудобства. Шерадил Бактыгул

Проявят ли себя мигранты активно на этих выборах — вопрос открытый. Аналитики склоняются к мнению, что кампанию-2020 находящиеся в других странах кыргызстанцы просто проигнорируют.

Причина проста — экономический кризис из-за коронавируса практически затронул всех, люди раздражены, они лишились работы, у многих COVID-19 заразил членов семьи. Эти факторы не располагают к осознанному выбору и не способствуют стремлению исполнить свой гражданский долг.