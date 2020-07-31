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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 17,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 268 тысяч 121. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 17 миллионов 297 тысяч 121 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 495 тысяч 14), Бразилии (2 миллиона 610 тысяч 102), Индии (1 миллион 634 тысячи 746), России (832 тысячи 993), Южной Африке (482 тысячи 169), Мексике (416 тысяч 179), Перу (400 тысяч 683), Чили (353 тысячи 536) и Великобритании (303 тысячи 910).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 10,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 184 тысячи 416 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 673 тысяч 171. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 160 человек. В том числе в США скончались 152 тысячи 55 человек, Бразилии — 91 тысяча 263, Великобритании — 46 тысяч 84, Мексике — 46 тысяч и Индии — 35 тысяч 718.

В Кыргызстане зарегистрировали 35 тысяч 805 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 89 тысяч 78, Узбекистане — 23 тысячи 271, Таджикистане — 7 тысяч 366.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161306/
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