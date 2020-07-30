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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Бишкеке установят пандусы к зданиям избирательных комиссий

Горфинуправлению поручено рассмотреть вопрос выделения финансовых средств для установки пандусов к избирательным участкам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сегодня в муниципалитете состоялось заседание городского штаба по оказанию содействия бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям.

Обсуждены организационные вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша КР. В частности, ГУВД Бишкека поручено обеспечить соблюдение общественного порядка, охрану избирательных участков, безопасность перевозки и доставки избирательных бюллетеней на участки, сохранности оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов напомнил, что избирателям необходимо проверить себя в списках по адресу: www.tizme.gov.kg.

Каждый гражданин может обратиться с заявлением или жалобой, связанными с подготовкой и проведением выборов, а также за юридической, консультативно-методической помощью по номерам: 1255 (звонок бесплатный), 0990021255 (WhatsApp), 0312626246 или написать: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Напомним, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161266/
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