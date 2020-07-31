Кардинального обновления в Жогорку Кенеше ждать не стоит. Такое мнение высказал 24.kg эксперт по государственному управлению Алишер Мамасалиев.

Он отметил, что отдельные политические партии выставили свои предварительные списки, в которых есть молодые бизнесмены, волонтеры, гражданские активисты.

«Это вызвало неоднозначную реакцию. Пользователи социальных сетей разделились на тех, кто поддерживает молодые кадры, и тех, кто критикует их решение. Но политика — это поиск компромисса. Невозможно найти политорганизацию, которая бы на сто процентов удовлетворяла всех, все общество. Я в целом поддерживаю такого рода инициативы. Потому что, если люди хотят изменить страну, провести какие-то реформы, они не могут оставаться за бортом политического процесса. То, что молодые, те же волонтеры, идут на выборы, — это правильный поступок», — сказал эксперт.

Участие в выборах — это колоссальный опыт. Активисты подают пример для молодых кыргызстанцев: не надо стесняться своих политических амбиций. Алишер Мамасалиев

Однако омоложение списков, по его мнению, не даст особых преимуществ политическим партиям. «Разве только позволит привлечь внимание к себе. Почему политобъединения пошли на обновление своих рядов? Это спрос общества. Люди хотят перемен, обновления политического ландшафта. Это некая реакция на эти запросы. Но вот набор голосов — это уже совсем другое дело. Это полевые работы, надо спускаться на землю, ходить от двери к двери, встречаться, набирать команду», — подчеркнул эксперт.