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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Обращений в кол-центр 118 стало меньше. С операторами встретилась вице-мэр

Новый вице-мэр Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева провела выездное совещание с заместителями акимов районов и операторами линии по самодиагностике 118. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, операторы рассказали, что звонков сейчас поступает значительно меньше. Если в начале июля количество обращений со всей страны доходило до 5 тысяч в день, то сейчас отметка не превышает 1,5 тысячи в сутки.

Вице-мэр отметила, что в случае дальнейшего уменьшения звонков кол-центр можно будет передислоцировать по четырем районам города, сохранив ночной режим. Сейчас он развернут на базе школы № 2. «Здесь днем и ночью дежурят клинические ординаторы, медики-добровольцы, они оказывают бесплатную медицинскую консультацию для горожан по алгоритмам Минздрава», — добавили в мэрии.

Проект «Линия самодиагностики 118» реализуется совместно с Фондом «Сорос — Кыргызстан», городским управлением здравоохранения и районными акимиатами.

Напомним, что Викторию Мозгачеву накануне назначили вице-мэром. Ранее она возглавляла Бишкектеплоэнерго.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161144/
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