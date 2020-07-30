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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сегодня в Кыргызстане День национального траура по погибшим от COVID-19

Сегодня в Кыргызстане День национального траура по жертвам пандемии COVID-19. На всей территории страны, зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены национальные флаги.

пресс-службы Министерства культуры, информации и туризма
Фото пресс-службы Министерства культуры, информации и туризма. Официальная символика дня траура

Как сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма, запланировано проведение поминальных мероприятий.

«Известно, что президент прочитает поминальную молитву в память о погибших. Мероприятий с большим числом людей проводиться не будет», — уточнил 24.kg глава ведомства Азамат Жаманкулов.

Телерадиокомпаниям рекомендовано приостановить развлекательные мероприятия и программы в день траура. «От государственных СМИ мы получили подтверждение, что они пересмотрели сетку вещания», — добавил чиновник.

Напомним, что Указ «Об объявлении 30 июля 2020 года Днем национального траура в Кыргызской Республике» подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии в стране скончались более 1 тысячи 300 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161135/
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