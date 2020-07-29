В Оше будут бесплатно делать рентген, но не всем

В Оше будут бесплатно проводить рентгенографическое исследование для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Уточняется, что в течение двух месяцев в медицинском центре «Юрфа» будет доступно бесплатное рентгенографическое исследование следующим категориям граждан:

— медработникам и волонтерам, осуществляющим трудовую деятельность в красных зонах стационаров, мест обсервации и изоляции;

— лицам с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью I и II групп;

— всем участникам военных действий (афганских и баткенских событий) и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

— пенсионерам старше 70 лет;

— матерям-героиням;

— детям-сиротам, проживающим в государственных и семейных детских домах, интернатах, а также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Отмечается также, что МЦ передал учреждениям здравоохранения Оша и одноименной области восемь кислородных концентраторов.