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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Колледжи обзвонят поступивших абитуриентов для подтверждения желания учиться

Колледжи обзвонят поступивших к ним для подтверждения желания учиться. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, завтра завершается первый тур онлайн-приема документов в средние профессиональные учебные заведения. Абитуриенты должны зарегистрироваться в специально разработанной профильным ведомством системе.

«С 3 августа колледжи начнут публиковать списки тех, кто поступил на обучение, а до 6 августа абитуриенты должны подтвердить желание быть зачисленным. В целях безопасности и предотвращения скопления массовой концентрации поступающих колледжи будут обзванивать поступивших абитуриентов», — отметили в ведомстве.

В Минобразования добавили, что оригиналы документов студентам нужно будет предоставить в спузы в начале учебного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161079/
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