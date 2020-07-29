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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Омбудсмен рекомендует Минздраву сверить данные врачей и ФОМС по всем позициям

Омбудсмен Токон Мамытов рекомендует Министерству здравоохранения провести тщательную сверку данных, которые предоставляют ФОМС и медработники по всем позициям. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

В ведомстве напомнили, что ранее появились сообщения об угрозах со стороны ФОМС в адрес врачей Кыргызстана после появления в социальных сетях обращения директора Таш-Кумырской территориальной больницы о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты.

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«Если информация врача подтвердится, то руководство ФОМС должно понести соответствующее наказание как за необеспечение медикаментами и СИЗ территориальных больниц, так и за нарушение прав медицинских работников, в том числе и за угрозы в их адрес», — отметил Токон Мамытов.

Он добавил, что для опровержения слов медика ФОМС должен опубликовать соответствующие финансовые и товарные документы.

По мнению омбудсмена, сверка данных профильным ведомством должна не только разрешить спорные вопросы, включая выплату врачам и медперсоналу больниц полагающихся надбавок к их заработной плате, но и обеспечить должную защиту всем медицинским работникам страны. Особенно тем, кто работает в красных зонах и в бригадах скорой помощи.

«Врачи находятся на передовой борьбы с новой и пока еще не до конца изученной инфекцией, жертвами которой на сегодняшний день в Кыргызстане стали более 1 тысячи 300 человек. Права врачей должны быть защищены и исполнены на все 100 процентов, так как от них зависит безопасность жизней всего населения Кыргызстана», — подчеркнул Токон Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161077/
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