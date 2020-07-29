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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Избирательный участок в дневном стационаре в Маевке. Пояснения ЦИК

В ЦИК прокомментировали инцидент в селе Маевка, где в дневном стационаре появился избирательный участок.

Как заявил 24.kg заместитель председателя ведомства Абдыжапар Бекматов, схемы и границы участков были определены еще в феврале. В сельском доме культуры изначально был определен участок для голосования. Стационар появился позже.

«Конечно, мы изучим этот вопрос, чтобы снять недопонимание. В крайнем случае УИК переедет в другое здание», — сказал замглавы ЦИК.

Напомним, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны сформировать с учетом требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161011/
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