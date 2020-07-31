В Бишкеке 31 июля возможен дождь. Температура воздуха ожидается +31 градус. День уменьшился до 14 часов 31 минуты.

Сегодня в Кыргызстане выходной день.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Омурбек Суваналиев

Родился 31 июля 1960 года в Таласе. Заместитель секретаря Совета безопасности КР.

Бактыгуль Жээнбаева

Родилась 31 июля 1960 года во Фрунзе. Министр финансов КР.

Бакир Таиров

Родился 31 июля 1966 года. Председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Памятные даты

Курман айт

Фото AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится два-три дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в своем главном празднике и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают им исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.

В Кыргызстане в 2020 году Айт намаз не состоится ни на площадях, ни в центральных мечетях страны. Учитывая все моменты, разрешается провести жертвоприношение в 7.30.

День системного администратора

Каждый год в последнюю пятницу июля администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник отметили 28 июля 1999-го.

Всемирный день рейнджера

Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.



Парковый рейнджер (рейнджер парка) — это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.

День рождения Гарри Поттера

Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.

Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт, и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.

Но 31 июля 1991-го, в свой 11-й день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.