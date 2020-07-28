Еще одна встреча чиновников с волонтерами: кабмин продолжает раздавать обещания

Глава движения «Поколение best» Нуриля Чолпонбаева рассказала на своей странице в Facebook, как прошла встреча волонтеров с членами правительства.

По ее словам, участники получили отчет о распределении грантовых и кредитных средств, гумпомощи от доноров и выслушали отчеты заинтересованных ведомств. Встреча длилась 3,5 часа.

«Но в итоге была внесена ясность в большое количество вопросов... Вся неразбериха и негатив среди населения идут из-за информационного коллапса, люди не знают, куда и на что ушли деньги и почему волонтеры покупают СИЗ, кормят медиков и заказывают лекарства. Предложила сформировать нормальный современный аналитический информационный центр с профессиональными PR и SMM, где каждые полчаса будут идти отчеты, вестись диалог, возможность задать вопрос и моментально получить ответ. Не Telegram-чат, не брифинг, не странички штаба...», — отметила Нуриля Чолпонбаева.

Чиновники пообещали, что центр появится. Кроме того, будут приняты единые стандарты средств индивидуальной защиты, а протоколы лечения станут понятны.