09:39
USD 76.62
EUR 89.61
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще одна встреча чиновников с волонтерами: кабмин продолжает раздавать обещания

Глава движения «Поколение best» Нуриля Чолпонбаева рассказала на своей странице в Facebook, как прошла встреча волонтеров с членами правительства.

По ее словам, участники получили отчет о распределении грантовых и кредитных средств, гумпомощи от доноров и выслушали отчеты заинтересованных ведомств. Встреча длилась 3,5 часа.

«Но в итоге была внесена ясность в большое количество вопросов... Вся неразбериха и негатив среди населения идут из-за информационного коллапса, люди не знают, куда и на что ушли деньги и почему волонтеры покупают СИЗ, кормят медиков и заказывают лекарства. Предложила сформировать нормальный современный аналитический информационный центр с профессиональными PR и SMM, где каждые полчаса будут идти отчеты, вестись диалог, возможность задать вопрос и моментально получить ответ. Не Telegram-чат, не брифинг, не странички штаба...», — отметила Нуриля Чолпонбаева.

Чиновники пообещали, что центр появится. Кроме того, будут приняты единые стандарты средств индивидуальной защиты, а протоколы лечения станут понятны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160882/
просмотров: 837
Версия для печати
Материалы по теме
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
Еще одна спасенная жизнь. Девушка со слезами на глазах благодарит волонтеров
ФОМС выделил Ошской области дополнительно более 49 миллионов сомов на СИЗ
В каждой области появится компьютерная томография
Возобновление работы детских садов в Бишкеке зависит от эпидемситуации
Дочерей Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева сравнивают в соцсетях
Организации здравоохранения закупили СИЗ вместо медикаментов
От пневмонии скончалась заслуженный деятель культуры Айгуль Мураталиева
Отставку главы Минздрава не подтверждают, но и не опровергают
Врачи отказываются принимать помощь от волонтеров. Им грозят увольнениями
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
28 июля, вторник
09:30
Самый низкий уровень доверия к министерствам и ведомствам у жителей Бишкека Самый низкий уровень доверия к министерствам и ведомств...
08:56
Еще одна встреча чиновников с волонтерами: кабмин продолжает раздавать обещания
08:41
Выборы-2020. Для участия в предвыборной агитации ЦИК аккредитовал 210 СМИ
08:28
Могут ли депутаты парламента заниматься благотворительностью. Комментарий ЦИК
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июля, понедельник
23:55
Мессенджер Telegram начал тестировать функцию видеозвонков
23:10
В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус
22:46
Еще одна спасенная жизнь. Девушка со слезами на глазах благодарит волонтеров
22:28
На городском пляже Чолпон-Аты не убирают мусор
22:09
В бишкекском энергосбыте очереди. Жители просят сделать онлайн-выдачу счетов